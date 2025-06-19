Назван тип беспилотников, которыми ВСУ атаковали российские регионы

Украинские военные попытались атаковать российские территории с помощью беспилотных летательных аппаратов «Чаклун-В». Эти дроны-камикадзе похожи на модель «Лютый», сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, все аппараты запускались из Черкасской области. Уточняется, что в Ростовской области было обезврежено пять таких летательных аппаратов, в Смоленской и Брянской областях — по 12 в каждой. Беспилотники были оснащены боевыми частями, содержащими около 5 кг пластита. Также для атаки использовались дроны, изготовленные кустарным способом.

В ночь на 19 июня системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 81 беспилотного летательного аппарата, принадлежащего ВСУ, в небе над территориями одиннадцати субъектов России. Наибольшее число дронов было зафиксировано в небе над Брянской областью — 19 единиц.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что украинские военнослужащие частей ПВО пожаловались на возросшую сложность перехвата дронов-камикадзе России. Оно привело слова ряда украинских военнослужащих, несущих службу в мобильных группах ПВО, которые специализируются на перехвате небольших БПЛА.