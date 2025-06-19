«Страсти накалились до предела»: что ждет Ближний Восток на фоне ирано-израильского конфликта

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана капитуляции. Тегеран сдаваться не собирается, и в регион перебрасываются американские корабли. Чем грозит Ближнему Востоку противостояние Ирана, Израиля и США, разбирались РИА Новости.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но в данный момент нет планов по его ликвидации. При этом американский лидер потребовал от него «безоговорочной капитуляции», подчеркнув, что терпение Вашингтона «иссякает».

Ультиматум и отказ Тегерана

Трамп позволил себе не уточнять, как именно должна выглядеть капитуляция и что обязан сделать Тегеран, однако отметил, что «Иран не может иметь ядерное оружие», напоминает издание.

«Они должны были подписать сделку, которую я им велел подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней!» - написал президент США в соцсети Truth в ночь на 17 июня, после чего досрочно покинул саммит G7 в Канаде.

В свою очередь Али Хаменеи предупредил, что Иран готов к «навязываемой войне» и не позволит говорить с собой на языке ультиматумов, а также предостерег США от военного вмешательства, которое «безусловно, обернется для них невосполнимым уроном».

Позиции сторон

Краеугольным камнем отношений Вашингтона и Ирана в настоящее время является новая ядерная сделка. Иран хочет сохранить за собой право обогащать уран до 3,67%, который позволяет использовать топливо в мирных целях, а Белый дом настаивает на стопроцентном импорте.

При этом после ударов Израиля переговоры были остановлены. В Тегеране отметили, что «бессмысленно участвовать в диалоге с крупнейшим сторонником и пособником агрессора». Однако Иран готов возобновить обсуждение ядерной программы с американцами, если израильские атаки прекратятся.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран якобы использует дипломатию как прикрытие и на переговорах пытается «обманывать и водить

США за нос».

И если операция «изначально начиналась под лозунгами уничтожения ядерной программы Ирана, то теперь все чаще звучат призывы свергнуть правящий режим», говорится в статье.

Усилия посредников

По информации The Washington Post, Катар и Оман предпринимают усилия по урегулированию ситуации. Еще один вероятный посредник - Россия. По мнению американского экономиста, директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса, вмешательство Москвы сделает возможным мирное урегулирование.

Президент России Владимир Путин в первый же день обострения конфликта позвонил и Масуду Пезешкиану, и Биньямину Нетаньяху. Затем состоялась его телефонная беседа с Дональдом Трампом.

Однако в последнем квартальном отчете МАГАТЭ говорится о том, что в исламской республике достаточно урана, обогащенного до 60%, и нужных для создания ядерного оружия 90% можно достичь быстро. Но о том, что над этим работают, достоверных данных нет.

«Самая большая ловушка»

На этом фоне глава Пентагона Пит Хегсет приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования, охватывающую в том числе Ближний Восток.

Стало известно о переброске в Европу более 30 самолетов-топливозаправщиков KC-135 и KC-46. А к дежурящей в Персидском заливе ударной группировке во главе с авианосцем Carl Vinson cпешит на помощь ударная группировка с Nimitz.

«Думаю, это самая большая ловушка, которую Deep State может для Трампа расставить, и он может в нее попасть», - констатировал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков, заметив, что военное развитие ситуации приведет к катастрофическим последствиям как для Ближнего Востока, как и для действующей администрации Белого дома.

При этом Трамп ранее неоднократно критиковал своих предшественников на посту главы США за участие в заокеанских конфликтах. Но сейчас «страсти накалились до предела и достаточно малейшей провокации», подчеркивает издание.