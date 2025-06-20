Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) составляют всего 35 процентов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Линин.

Он пояснил, что основная часть потерь — 65 процентов — приходится на логистику в 20-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Военкор также уточнил, что российские войска выбивают большую часть живой силы ВСУ на ротации при помощи дронов.

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Ранее военкор Дмитрий Кулько указал, что ВСУ несут огромные потери из-за политических метаний президента страны Владимира Зеленского. Он рассказал о «полукотлах», в которые Зеленский загоняет украинские войска. Так, ВСУ не получают приказа на отход и не имеют возможности выйти, что приводит к большим потерям.