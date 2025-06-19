«Понимает, что не справится»: экс-аналитик ЦРУ о проигрывающем войну с Ираном Израиле

Американский политический комментатор, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что иранские ответные удары стали для Израиля самыми разрушительными за последние 25 лет. Об этом он рассказал «Известиям».

По мнению Джонсона, Израиль хочет втянуть Америку в конфликт с Ираном, так как знает, что проигрывает. Он сравнил Израиль с «крошечным человечком, который затевает драку и понимает, что не справится».

Джонсон добавил, что своими атаками Израиль планировал вывести иранские системы ПВО из строя на несколько дней, но они были восстановлены за десять часов. Он отметил, что теперь единственным для Израиля вариантом остаются удары бомбардировщиков.

Также Джонсон заявил, что системы «Железный купол», «Праща Давида» и THAAD не справляются со всеми встающими перед ними угрозами. По его мнению, Израилю не удается обеспечить свою безопасность самостоятельно.

Израиль начал свои атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях.

В последние дни Иран и Израиль продолжают обмен массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.

В СМИ появляются сообщения, что США могут присоединиться к боевым действиям на стороне Израиля. Телеканал ABC News сообщил 18 июня, что в следующие 24-48 часов США решат, присоединятся ли они к боевым действиям или попробуют остановить конфликт дипломатическим путем.