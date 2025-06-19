Лишили ВСУ подземного укрытия: обстановка в зоне СВО к утру 19 июня

Расчеты беспилотников уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и подземные укрытия. Что происходит в зоне проведения спецоперации, разбирался «Рамблер».

ВСУ лишились подземного укрытия

Расчеты ударных БПЛА 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа обнаружили подземное укрытие ВСУ на Красноармейском направлении и уничтожили его ударом FPV-дронов. Об этом на своем сайте сообщило Минобороны России.

«Нанесли точные удары непосредственно внутрь подземного убежища украинских боевиков и разрушили вход в него», - уточнили в ведомстве.

Уничтожены пункты временной дислокации и управления дронами

Также российские военные из группировки войск «Центр» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. А расчет БПЛА «Куб» группировки войск «Запад» лишил украинцев пункта управления дронами на Краснолиманском участке фронта, отмечает российское военное ведомство.

По данным Минобороны, ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ был нанесен вертолетом Ми-28НМ.

«В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам», - говорится в сообщении.

В свою очередь расчет ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб» артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе разведки обнаружил замаскированные позиции и скопление пехоты ВСУ.

«После завершения всех подготовительных процедур был произведен пуск ударного дрона в направлении объекта противника. Преодолев эшелонированное поле РЭБ и пункты воздушного наблюдения, был нанесен точный удар по цели», - отметили в министерстве.

Разрушены два блиндажа

Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки войск «Днепр» поразили два блиндажа «с живой силой Вооруженных сил Украины» и усилитель сигналов связи, используемый на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

«Обнаружили штатив с «инкубатором» (усилитель сигнала БПЛА - ред.) и живую силу противника в нескольких блиндажах. Мы своим расчетом вылетели и поразили блиндажи несколько раз, так как там бревна были большие», - пояснил командир расчета с позывным «Вохан».

Напомним, что накануне мотострелки Южного военного округа нашли на Красноармейском направлении замаскированную позицию минометного расчета ВСУ и уничтожили ее с помощью FPV-дронов.