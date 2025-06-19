ЦАХАЛ заподозрил Иран в запуске ракеты с боеголовками или кассетной бомбой

По крайней мере одна из ракет, запущенных Ираном в четверг утром, несла несколько боеприпасов или кассетную бомбу, заявили в ЦАХАЛ.

© Российская Газета

Как сообщает Times Of Israel, в центральной части Израиля были обнаружены несколько небольших боеприпасов. По мнению израильских военных, ракета могла быть использована иранскими вооруженными силами. При этом Иран утверждает, что обладает баллистическими ракетами разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН), а также другими снарядами с суббоеприпасами, которые позволяют одной ракете поражать несколько целей. Расследование инцидента продолжается.

В свою очередь, Associated Press сообщает, что по меньшей мере 240 человек в Израиле были ранены в результате иранских ракетных ударов в четверг утром. По данным министерства здравоохранения Израиля, четыре человека получили серьезные травмы,у подавляющего большинства пострадавших легкие ранения. В числе раненых - более 70 человек из больницы Сорока в южном городе Беэр-Шева, где бригады скорой помощи эвакуировали пациентов. Двое врачей рассказали AP, что ракета попала в больницу почти сразу после того, как сработали сирены воздушной тревоги.

Со слов местных жителей, которые передает британская газета Guardian,иранская ракета попала в основание небоскреба на улице Жаботинский в Рамат-Гане, недалеко от центра Тель-Авива и примерно в 200 метрах от городской алмазной биржи. Основную силу удара приняла на себя пиццерия. Некоторые старые многоквартирные дома также были разрушены в результате взрыва, кроме того, были выбиты окна в зданиях по всему району. Сообщений о жертвах не поступало.