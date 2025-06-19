Российские ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами страны

Вечерняя Москва

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 81 украинский беспилотный летательный аппарат над различными регионами России.

Российские ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами страны
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Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в Минобороны РФ.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — заявили в пресс-службе.

В частности, было сбито 19 беспилотников над Брянской областью, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской областью, семь — над Волгоградской областью, шесть — над Орловской областью, по пять — над Ростовской областью и Республикой Крым, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью и один — над Московским регионом, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что средства российской противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в Калачевском и Городищенском районах. Кроме того, несколько дронов сбили и в южной части Волгограда.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Маломихайловка, дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего был ранен мирный житель.