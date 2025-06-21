Израиль заявил о подготовке к затяжной военной кампании против Ирана

Израиль готовится к затяжной военной кампании против Ирана. Об этом заявил глава Генштаба Армии Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщает The Financial Times (FT).

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По его словам, несмотря на успешные удары по ракетной инфраструктуре и ликвидацию военного руководства исламской республики, Израиль ждет долгая и сложная операция. Замир отметил, что военные Израиля действуют в условиях масштабной угрозы со стороны Ирана. Он также указал на «экзистенциальную угрозу, исходящую от ядерной и ракетной программы Тегерана».

Иран нанес удары по военным объектам Израиля

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль не нацелен на устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но такое развитие событий в конечном итоге якобы «пойдет на пользу иранскому народу». Он подчеркнул, что главной целью Израиля является ликвидация ядерной и ракетной программ Тегерана, назвав их «угрозой глобальной безопасности».