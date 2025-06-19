Расчеты БПЛА группировки "Днепр" уничтожили оборудование связи и живую силу ВСУ

В Министерстве обороны России заявили, что операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили два блиндажа, усилитель сигналов связи и живую силу украинских оккупантов в Запорожской области.

«В ходе недавней боевой работы расчеты FPV-дронов уничтожили усилитель сигнала связи ВСУ и поразили два блиндажа с живой силой противника», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что успех атак ВС России достигается благодаря высокому уровню взаимодействия между подразделениями разведки и пунктами управления БПЛА.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили цеха производства и сборки БПЛА ВСУ.