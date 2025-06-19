Путин оценил возможность украинских военных самостоятельно применять ракеты Taurus

Военнослужащие Вооружённых сил Украины не смогут самостоятельно применять ракетные комплексы Taurus — для этого нужны немецкие офицеры.

С таким заявлением выступил на встрече с руководителями и представителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин.

«Они (украинские военнослужащие. — RT) не в состоянии этого делать… Невозможно применять Taurus без немецких офицеров...» — сказал российский лидер.

Также в ходе встречи Путин заявил, что поставка немецких ракет Taurus на Украину не сможет повлиять на ход спецоперации.