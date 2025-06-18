Военные ВСУ пожаловались на сложность перехвата дронов РФ

Украинские военнослужащие частей ПВО пожаловались на возросшую сложность перехвата дронов-камикадзе России. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание приводит слова ряда украинских военнослужащих, несущих службу в мобильных группах ПВО, которые специализируются на перехвате небольших БПЛА.

«Старые методы борьбы с БПЛА типа "Герань" больше не действуют, поскольку они работают на других частотах, летят повыше и уже не становятся легкой целью для пулеметного огня. Мы теряем эффективность», — сказал майор Запорожского ПВО, отметив, что ВСУ не способны перехватить дроны обычными пулеметами даже на киевском направлении.

С ним согласился и эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов. Он считает, что изменить ситуацию получится с помощью массового выпуска дронов-перехватчиков и обучения военных по всей стране их использованию.