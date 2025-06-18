В ДНР высказались о капитуляции Киева

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что о капитуляции Киева нужно говорить с другими странами, не только с Украиной.

«Это все-таки разговор. Кто бы что ни говорил. И, безусловно, решение будет приниматься не за этим столом», — высказался Пушилин, отметив, что решение будет принято между другими людьми, или может быть, другими странами.

Ранее Пушилин заявил, что отказ Киева забирать тела украинских военнослужащих недопустим. По его словам, после окончания боевых действий и взятия населенного пункта Вооруженные силы (ВС) России проводят определенную работу. Тела погибших, в том числе и украинских военных, собираются и направляются на хранение в специально отведенные места. Глава ДНР отметил, что по возможности проходит опознание.