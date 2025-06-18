Отправка трех авианосных ударных групп на Ближний Восток свидетельствует о том, что США приняли решение нанести удары по Ирану, пишет в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Тегерану следует сдаться и подписать безоговорочную капитуляцию.

«Сообщают, что в Персидский залив отправился еще один американский авианосец — «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald R. Ford ). Таким образом, вскоре в регионе соберутся четыре авианосные ударные группы — три американских и британская [с «Принцем Уэльским»]», — отметил Коц.

По его мнению, авианосец является сугубо наступательным оружием, просто так гонять даже один корабль никто не станет.

«Появление четырех таких вымпелов в одной акватории говорит о том, что решение об их боевом применении уже принято», — уточнил военкор.

По данным экспертов, три американских авианосца могут нести от 200 до 250 самолетов. Кроме того, их сопровождают ракетные эсминцы, подводные лодки с «Томагавками».

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Ранее Коц сообщил, что в настоящее время в Персидском заливе находятся две авианосные ударные группы — американская во главе с USS Carl Vinson и британская. В скором времени, добавил он, к ним должен присоединиться USS Nimitz.