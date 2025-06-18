СМИ: США не выполнят план по производству ста тысяч снарядов в месяц

Армии США не удается достичь к октябрю плана по производству 100 тысяч снарядов в месяц, задержка составит несколько месяцев. Об этом сообщает Defense One.

По данным издания, с начала конфликта на Украине США практически утроили производство снарядов с 14,5 тысяч до 40. При этом первоначальный план предполагал, что к настоящему моменту американская армия будет производить более чем в два раза больше артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

«Таким образом цели в 100 тысяч снарядов к октябрю достигнуть не удастся, но задержка, вероятно, составит всего несколько месяцев», — говорится в тексте.

По словам генерал-майора Джона Рейма, задержка связана с тем, что ряд внедренных инвестиций начал давать результат только сейчас, хотя ожидалось, что это произойдет немного раньше.