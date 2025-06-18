Среди личного состава вооруженных сил Украины заметно увеличилось число женщин. Об этом написал в своей статье военный корреспондент kp.ru Дмитрий Стешин.

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По мнению военкора, власти Украины пытаются «заманить» в ряды ВСУ женщин, чтобы оттянуть неизбежный крах на передовой, а привлечение представительниц слабого пола на военную службу может говорить об агонии «верхушки» киевского режима.

Начинают свою службу многие украинские женщины, по его словам, с волонтерской деятельности, а затем подписывают контракты на военную службу.

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Военкор отметил, что на Украине были созданы два женских подразделения: базирующееся на 425-м штурмовом полку «Скала» и специализирующаяся на работе с беспилотными аппаратами «Гарпия».

В рядах ВСУ летом 2024 года, по данным украинского Минобороны, служило около 67 тысяч женщин, из которых примерно 19 тысяч занимали гражданские должности. На данный момент это число, предположительно, увеличилось до 80 тысяч.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что координаты 239-го общевойскового полигона ВСУ в Новомосковске Днепропетровской области, по которому был нанесен удар, сообщили украинские военнопленные.