Премии за страхование судов для прохода через Ормузский пролив выросли на 60%

Стоимость страховки судов, проходящих через Ормузский пролив, выросла более чем на 60% с начала войны между Израилем и Ираном, пишет Financial Times со ссылкой на данные крупнейшего страхового брокера Marsh McLennan.

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Этот узкий пролив соединяет Персидский залив с Аравийским морем и далее — открытым океаном. Он пролегает между полуанклавом Омана и Ираном. Из-за боевых действий между Ираном и Израилем на этой неделе премия за страхование корпуса и оборудования для судов, проходящих по этому водному пути, выросла с 0,125% от стоимости судна до примерно 0,2%. Таким образом, покрытие судна стоимостью $100 млн теперь обойдется в $200 тысяч, а не $125 тысяч, как раньше, поясняет газета.

«Мы еще не видели, чтобы ракета была выпущена по судну в Персидском заливе, так что это означает, что рынок говорит: смотрите, определенно существует повышенный уровень беспокойства по поводу безопасности судоходства в регионе», — объяснил рост цен глобальный руководитель отдела морского и грузового страхования в Marsh McLennan Маркус Бейкер. Премии могут вырасти еще больше, добавил он.

В проливе суда сталкиваются с целым рядом опасностей: от электронных помех до атак повстанцев-хуситов и угрозы дальнейшей эскалации конфликта Израиля и Ирана, беспокоятся страховщики. Так, в понедельник, 16 июня, вблизи пролива столкнулись два нефтяных танкера. Хотя причина аварии пока не разглашается, одно судно передало нетипичные сигналы о своем местоположении, что могло быть результатом электронных помех.

Также страховщики опасаются, что боевики-хуситы могут начать атаковать суда других стран, помимо США, Великобритании и Израиля, на которые они обычно нацеливались. Рынок «озабочен каждым судном», проходящим через этот район из-за атак хуситов, поделился Бейкер.

Некоторые компании могут совсем прекратить предлагать страховку, другие же будут рассматривать эскалацию как возможность.

«Сама война, как страховой продукт, как правило, <…> либо вы теряете все, либо зарабатываете состояние. И многие состояния были заработаны страховщиками, готовыми пойти на риск», — отметил Бейкер.

Страховые премии на грузы, в том числе нефть, также, вероятно, вырастут, однако пока они отреагировали медленней, рассказали FT несколько брокеров.