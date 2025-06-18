Российские войска заняли новые позиции на границе ДНР с Днепропетровской областью

Вооруженные силы (ВС) России заняли новые позиции у села Веселое на границе Донецкой народной республики (ДНР) с Днепропетровской областью.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На данный момент наши военнослужащие очень активно развивают успех на стыке Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики», — об этом он заявил в эфире телеканала «Москва-24».

Марочко отметил, что за один день, 17 июня, российскими войсками были заняты новые рубежи и позиции в районе Веселого. Также осуществлялось продвижение на других участках

Ранее военный эксперт сообщил, что армия России перешла границу ДНР и Харьковской области. Он уточнил, что ВС России продолжают наступление в районе Редкодуба в ДНР.