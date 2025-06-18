Командиры подразделений 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ находились на передовых позициях в состоянии опьянения и вымогали деньги у подчиненных.

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Об этом рассказал военнопленный Дмитрий Пархоменко в видео, опубликованном Минобороны России.

«Они, командиры, только деньги требовали на нужды. И пьяные были на позиции, и чуть ли не до поножовщины доходило», - сообщил Пархоменко.

По его словам, в данную бригаду направляли «всех ненужных», без подготовки и отбора.

«Взяли: ты, ты и ты - поехали. А вы - резервная группа», - описал он порядок комплектования.

Службу в рядах ВСУ пленный сравнил с игрой на выживание, где командование наблюдает, кто из солдат сможет выжить. Пархоменко также высказал мнение, что украинские власти сознательно ведут курс на уничтожение собственного населения.

«Вы что, не видите, какое истребление народа украинского идет, особенно мужчин? Это уже давно придумано, на бумаге лежало»,- заявил он.

Военнослужащий выразил опасение, что после отправки в зону боевых действий тыловых резервов, могут последовать мобилизация женщин, а затем и детей.

Ранее сообщалось, что командование 72-й бригады ВСУ, по словам украинского военнопленного Александра Лысенко, называло новобранцев «смертниками». Об этом он заявил на видео, опубликованном Министерством обороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.