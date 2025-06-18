Основные боевые танки Challenger 2 крайне плохо показали себя в составе ВСУ. Эти тяжелые гусеничные машины британского производства оказались очень уязвимыми и легко выводились из строя дронами-камикадзе.

© Российская Газета

При этом фиксировались случаи, когда вследствие взрывов расположенного внутри боекомплекта их корпуса и башни разлетались на части. В Сети размещены видео и фотоматериалы, на которых можно увидеть отдельные фрагменты такой техники.

Кроме того, сами вэсэушники жаловались на недостаточную надежность различных узлов и агрегатов танков, на плохую проходимость и неудачное расположение снарядов, которые не изолированы от экипажа.

Поэтому большую часть времени Challenger 2 находились в тылу на ремонте. Чтобы как-то исправить ситуацию, в минувшем году вдобавок к четырнадцати ранее поставленным Украина получила дополнительную партию из пяти единиц. Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист". Правда, такие новые многотонные "подарки" не сумели что-то кардинально изменить - командование формирований киевского режима по-прежнему опасается отправлять их на линию боевого соприкосновения.