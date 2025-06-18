Военный эксперт назвал последствия потери Константиновки для ВСУ

Алиса Селезнёва

Освобождение Россией населенного пункта Константиновка нанесет серьезный удар по Вооруженным силам Украины, резко ухудшив снабжение войск. Об этом рассказал Life.ru полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

По его словам, Константиновка является транспортным узлом, который планируют «перехватить» ВС России.

«Есть такое понятие - изоляция района боевых действий. Если мы перехватываем дорогу на Константиновку, у противника резко ухудшается снабжение боевых порядков», - пояснил Михаил Тимошенко.

При этом он отметил, что Константиновка - не первый населенный пункт, который в данный момент пытается окружить наша армия, и на Покровском направлении наступление ведется интенсивно.

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В случае окружения Константиновки будет нанесен серьезный урон украинской армии и ограничены ее оперативные возможности, резюмировал Тимошенко.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Комар. В российском военном ведомстве подчеркнули, что это – «важный узел логистики и долговременной обороны противника, прикрытый естественной водной преградой и плотной застройкой».