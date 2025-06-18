Освобождение Россией населенного пункта Константиновка нанесет серьезный удар по Вооруженным силам Украины, резко ухудшив снабжение войск. Об этом рассказал Life.ru полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

По его словам, Константиновка является транспортным узлом, который планируют «перехватить» ВС России.

«Есть такое понятие - изоляция района боевых действий. Если мы перехватываем дорогу на Константиновку, у противника резко ухудшается снабжение боевых порядков», - пояснил Михаил Тимошенко.

При этом он отметил, что Константиновка - не первый населенный пункт, который в данный момент пытается окружить наша армия, и на Покровском направлении наступление ведется интенсивно.

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В случае окружения Константиновки будет нанесен серьезный урон украинской армии и ограничены ее оперативные возможности, резюмировал Тимошенко.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Комар. В российском военном ведомстве подчеркнули, что это – «важный узел логистики и долговременной обороны противника, прикрытый естественной водной преградой и плотной застройкой».