России посоветовали ответить на удары ВСУ по аэродромам атакой на Лондон
Если говорить о полноценном ответе России на удары Украины по военным аэродромам и стратегическим бомбардировщикам, то Москве стоит изменить стратегию. В Киеве сидят лишь исполнители диверсии, а ее организаторы находятся в Лондоне, заявил политолог Влад Шлепченко в беседе с «Царьградом».
По его словам, все планы по атаке российских регионов разрабатывались в Великобритании.
«И ответочку надо в стратегическом и долговременном плане готовить именно против британцев», — подчеркнул он.
Военный обозреватель добавил, что в последнее время США начали терять интерес к Украине, фокусируясь на более близких проблемах вроде ядерной опасности со стороны Ирана, так что это может сыграть России на руку и дать больше эффективных методов в борьбе с режимом украинского главы Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп занял выжидательную позицию по Ирану. Угрожая Тегерану собственным вмешательством в текущий конфликт с Израилем, Вашингтон лишь рассчитывает подтолкнуть исламскую республику к уступкам при заключении ядерной сделки.