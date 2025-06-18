Количество военных США на Ближнем Востоке выросло до 40 тысяч

США перебрасывают все больше военных самолетов и кораблей на Ближний Восток, чтобы защитить Израиль от ответных иранских атак, сообщает ABC News со ссылкой на Associated Press. Неназванный американский чиновник заявил AP, что сейчас в регионе находятся около 40 тысяч военнослужащих США.

Собеседник AP отметил, что обычно на ближневосточных базах США насчитывается около 30 тысяч военных. В октябре 2024 года этот показатель временно вырос до 43 тысяч человек в ответ на обострение напряженности между Израилем и Ираном, а также на фоне атак йеменских хуситов в Красном море.

Вооруженные силы США в регионе уже несколько дней принимают меры предосторожности, включая добровольную эвакуацию военнослужащих с баз в ожидании потенциальных ударов и для защиты личного состава в случае широкомасштабного ответа со стороны Тегерана.

Посты президента США Дональда Трампа об «истощающемся» терпении в отношении Ирана повысили вероятность вмешательства Америки, отмечается в статье. Аналитики обсуждают возможное применение противобункерной бомбы США для удара по ключевому иранскому ядерному объекту, построенному глубоко под землей в горах.

В последние дни ВВС США разместили дополнительные самолеты-заправщики и истребители в стратегических точках по всей Европе, включая Англию, Испанию, Германию и Грецию. Американские истребители патрулируют небо над Ближним Востоком, а базы США в регионе находятся в состоянии повышенной готовности.

Американские военные корабли сбивают иранские баллистические ракеты, нацеленные на Израиль. При этом в регионе пока не были замечены бомбардировщики B-2. Американский бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit - единственный самолет, способный нести 30 000-фунтовую ударную бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, известную как «уничтожительница бункеров». Если B-2 решат задействовать, ему предстоит совершить 30-часовой перелет с базы в Миссури с многократными дозаправками.