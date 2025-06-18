Telegram-канал SHOT сообщил, что российский ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил позиции ВСУ в Сумской области. По данным SHOT, ликвидированы около ста военных ВСУ.

По информации Telegram-канала, удар ракетой «Искандер-М» был нанесён утром 17 июня по месту дислокации одной из инженерных частей ВСУ в районе села Озаричи Конотопского района. Ликвидированы были военнослужащие 58-й мотострелковой и инженерной бригад ВСУ.

По данным SHOT, эти военные занимались установкой переправ через реку Сейм в Курской области. Telegram-канал отмечает, что ВС РФ также уничтожили 13 пунктов управления беспилотниками, 47 единиц автотранспорта и четыре склада ВСУ.

В мае президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Президент отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки ВСУ.