В Госдуме призвали расширить буферную зону после удара ВСУ по Донецку

После удара Вооруженных сил Украины по Донецку необходимо расширить зону безопасности до Днепра, чтобы обезопасить мирных жителей. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он отметил, что сейчас линия фронта проходит примерно в 35 километрах от Донецка, а это уже предельная дальность для стандартных ракет М-26 к американской установке HIMARS.

«Получается, что поставляются уже более дальнобойные снаряды, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Тогда и задачи перед нашими армейскими подразделениями должны быть поставлены новые - зона безопасности для Донецка расширяется уж точно до Днепра, откуда и такими снарядами нельзя будет палить по мирному городу», - пояснил Журавлев.

Накануне украинские войска атаковали спальные кварталы Ленинского района Донецка осколочными ракетами (М31) к РСЗО HIMARS. По данным главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, в результате нападения как минимум 14 мирных жителей получили ранения, были повреждены семь многоквартирных домов.

В мае президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Российский лидер отмечал, что российские войска активно подавляют огневые точки Вооруженных сил Украины.