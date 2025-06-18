Суд закрыл процесс по делу о терактах и атаке БПЛА на военный аэродром

Военный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении супругов Татьяны и Дмитрия Туриевых, а также Максима Косяченко, в закрытом режиме до прений сторон. Об этом сообщает ТАСС. "Так как может быть разглашена государственная тайна, суд постановил: провести судебное следствие в закрытом режиме до прений сторон по уголовному делу", - огласил решение судья. На закрытии рассмотрения дела настаивали подсудимые, их защитники и потерпевшая сторона. Подсудимые свою вину не признают. 18 июня второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Туриевых и Косяченко. Их обвиняют в совершении терактов на объектах РЖД, минировании военных объектов РФ и атаке БПЛА на военный аэродром в августе 2023 года по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Известно, что Туриева родилась в Днепродзержинске (украинское название — Каменское), а после развала СССР получила российский паспорт. До ареста она числилась самозанятой, работала в области косметологии.