После обострения конфликта между Ираном и Израилем интерес Запада к Украине начал угасать, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

"Оружие перенаправляется с Украины на Ближний Восток, и интерес к ней у Запада падает", — поделился своей точкой зрения аналитик.

По мнению эксперта, режим Владимира Зеленского с каждым днем все больше впадает в панику.

СМИ: срыв встречи Зеленского и Трампа оказался ударом для Украины

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по иранским ядерным объектам, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории исламской республики. Причиной атаки на Иран власти еврейского государства назвали разработку им ядерного оружия.