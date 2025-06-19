ВС РФ взяли Новониколаевку в ДНР

ВС России освободили населённый пункт Новониколаевка в ДНР
В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике.
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — указывается в докладе.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили Зелёный Кут в Донецкой Народной Республике.