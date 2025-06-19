ВС России освободили населённый пункт Новониколаевка в ДНР

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В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике.

ВС РФ взяли Новониколаевку в ДНР
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Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — указывается в докладе.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Зелёный Кут в Донецкой Народной Республике.