ВС РФ взяли Новониколаевку в ДНР

В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — указывается в докладе.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Зелёный Кут в Донецкой Народной Республике.