Российские войска продвигается в зоне проведения специальной военной операции на 15–20 километров ежедневно, такие темпы раскрыло немецкое издание Die Welt.

В статье отмечается, что украинская оборона истощена. По информации журналистов, ВС РФ частично прорвали четвертую линию обороны, кое-где состоявшую только из колючей проволоки.

Критиковавшую российских солдат жительницу Иркутска снова доставили в полицию

Многие украинские бригады находятся в критическом состоянии — им не хватает как личного состава, так и вооружения, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска продолжили развивать наступление в Сумской области на севере Украины и оказались на расстоянии в 15 километров от столицы региона. Также военные полностью зачистили от подразделений ВСУ село Новониколаевка в Сумской области.