Президент Кубы призвал мир к уничтожению ядерного оружия

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал все страны, обладающие ядерным оружием, в том числе Израиль, уничтожить его, чтобы «гарантировать полный мир». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Полный мир будет гарантирован только тогда, когда все страны, обладающие ядерным оружием, включая Израиль, его уничтожат, и будет остановлена безумная гонка вооружений, грозящая уничтожить человечество», - написал он.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». Обмен ударами между странами продолжается уже несколько дней.

При этом в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Однако во время своего первого президентского срока президент США Дональд Трамп принял решение выйти из нее и ввел новые ограничения против Ирана. В качестве ответа Тегеран приостановил свои обязательства по сделке. В ходе второго президентского срока Трамп решил возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе, однако они были сорваны Израилем.