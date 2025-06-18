Вооруженный конфликт Ирана и Израиля постепенно перешел в информационно-пропагандистскую плоскость. Количество вбросов, догадок и домыслов превышает разумные пределы. В среду утром Израиль заверил, что имеет преимущество в воздушном пространстве Ирана, Тегеран с точностью до наоборот стал утверждать, что контролирует небо над Израилем.

Подтверждения этой информации, как и следовало полагать, нет.

Тем временем газета The Washington Post сообщила, что еврейское государство исчерпывает свои запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков. Издание приводит оценки представителей американской и израильской разведки, указывающие на то, что без срочного пополнения запасов или прямого военного вмешательства США Израиль сможет поддерживать текущий уровень противоракетной обороны еще от 10 до 12 дней.

Ответные удары Ирана по Израилю значительно уменьшились за последние два дня после израильских нападений на его ракетные шахты и пусковые установки, отмечает Институт изучения войны (ISW), вашингтонский аналитический центр, отслеживающий боевые действия.

После запуска более 200 ракет в 6 волнах ударов по Израилю в пятницу и субботу Тегеран начал только две серии атак на следующий день - по три десятка ракет в каждой, пояснили в центре. В понедельник по Израилю было выпущено еще около 40 ракет и 20 - во вторник. Все это происходило в то время, когда израильские военные заявляли, что ЦАХАЛ минимизировал возможность ответного удара со стороны Ирана, сообщает The New York Post.

Изначально Иран планировал запустить более тысячи баллистических ракет по Израилю в ответ на превентивный удар, который так и не был нанесен из-за серьезных повреждений иранских боеприпасов, сообщает ISW.

"Иран использовал значительно меньше боеприпасов, чем планировалось, поскольку ЦАХАЛ уничтожил и повредил пусковые установки и шахты, предназначенные для удара по Израилю", - говорится в отчете.

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До эскалации конфликта американские и израильские официальные лица оценивали иранский ракетный запас примерно в две тысячи единиц, однако не все из них могли достичь территории Израиля. После многократных атак ЦАХАЛ по иранским ракетным объектам, продолжавшихся до вторника, это число, вероятно, резко сократилось.

Израильские ВВС заявили об уничтожении более 70 иранских зенитных ракетных батарей, что ослабило способность Тегерана защищать свои военные объекты. ЦАХАЛ продолжает "охоту" за ракетными шахтами и пусковыми установками, публикуя видео с уничтоженными целями в Иране.

В связи с сокращением масштабов атак со стороны Ирана командование тыла Израиля отменило предупреждения граждан перед запусками ракет, предоставив им больше времени для укрытия.

Между тем

Утром в среду Тегеран сообщил о запуске гиперзвуковых ракет по Израилю в ходе ночных ударов. Это произошло спустя несколько часов после требования Дональда Трампа о "безоговорочной капитуляции" Исламской Республики.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон не участвовал в бомбардировках, но предупредил Иран, что его терпение на исходе. Вскоре после этого израильские военные объявили о начале новой волны атак в районе Тегерана.