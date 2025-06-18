Герасимов на вертолете прибыл в зону СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и частями, входящими в группировку войск "Центр". "Центральные" в настоящее время действуют на красноармейском направлении в зоне проведения СВО.

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На опубликованном военными видео показано, как генерал прилетел на военно-транспортном вертолете Ми-8 в сопровождении боевых вертушек. Затем генералы заходят в углубленный блиндаж, где оборудован штаб. Там и прошло совещание. Герасимову понадобилась лазерная указка для пояснений при работе с картами.

Уточняется, что военачальник посетил передовые пункты управления войсками. Там он заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач, поставленных перед группировкой.

В завершение работы начальник Генштаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил им задачи на дальнейшие действия в зоне СВО.

Кроме того, Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении территории ДНР. Он поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

Начальник Генштаба регулярно посещает зону СВО и проводит там совещания с командирами соединений, задействованных в решении задач СВО.