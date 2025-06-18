Член Республиканской партии: США помогают Израилю наносить удары по Ирану

Член Республиканской партии США Тед Круз сказал в интервью Такеру Карлсону, что Израиль в ходе вооруженного конфликта наносит удары по Ирану, а Соединенные штаты оказывают Израилю поддержку.

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Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами с 13 июня. По Израилю было выпущено 400 баллистических ракет, убиты 24, израильтянина, ранены не менее 800.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран обогащал уран намного выше уровня, необходимого в гражданских целях.