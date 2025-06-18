Портал NEWS.ru собрал сообщения военных корреспондентов и экспертов об обстановке на харьковском направлении в среду, 18 июня. Издание отмечает, что в районах некоторых сел идут ожесточенные бои.

Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что в районе сел Редкодуб и Глущенково (стык границ ЛНР, ДНР и Харьковской области) возросла российская огневая активность. Он заявил, что ВС РФ продолжают наступать в районе поселка Двуречная и села Красное Первое, а также продвигаются в сторону Кутьковки и Великой Шапковки и активно «поддавливают» на севере Купянска.

«Загрызово (юг Купянска): ожесточенные бои. Рядом переправа через реку Оскол, в район Сеньково. Наши уничтожили три переправы через реку», - заявил Алехин.

NEWS.ru отмечает, что севернее села Загрызово (купянское направление) российские силы продолжают бои за село Кругляковка. В статье подчеркивается, что ВСУ предпринимают попытки «мясных» контратак.

В селе Западное российские силы выбили ВСУ и ведут бои за контроль территории до дороги Р-79, отмечает NEWS.ru. Западнее села Синьковка в большом лесном массиве ВС РФ зачистили фрагмент участка, подчеркивает издание.

Накануне, 17 июня, в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение силам двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Глущенково Харьковской области и Кировск ДНР.