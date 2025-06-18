Страны Европы могут отправить вооруженные силы НАТО на Украину без Соединенных Штатов, пишет Guardian.

«Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены, поскольку США непреклонно обращают внимание своей армии на противостояние Китаю. Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, так Европа может подготовиться ко дню, когда она будет вынуждена действовать без участия США, например, в случае прекращения боевых действий на Украине и последующей отправке туда сил Запада или перекрытия воздушного пространства и морских путей страны.

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На Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, несущие потенциальную угрозу его интересам. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ страны. Западный военно-политический блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".