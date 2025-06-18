Израиль раскрыл количество пострадавших в результате ракетных обстрелов Ирана

Ракетные обстрелы со стороны Ирана привели к эвакуации 3,8 тысяч человек, ранения получили 804 человека. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Он уточнил, что публикует обновленные данные по состоянию на 10:20 утра 18 июня.

«24 погибших. Более 804 раненых, из них: восемь в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии средней тяжести, 755 - с легкими травмами», - заметил Дмитрий Гендельман.

По его словам, по территории Израиля было выпущено около 400 баллистических ракет и сотни беспилотников.

«Зафиксированы примерно 40 мест падения боеприпасов (…) 3,800 человек эвакуированы из своих домов», - пояснил он.

При этом, по его данным, в Налоговое управление Израиля подано 18,766 заявлений о возмещении ущерба, из которые 15,861 касаются повреждений зданий.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».