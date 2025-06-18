За неделю до саммита в Гааге глава правительства Словакии Роберт Фицо объявил о выходе страны из НАТО. Причина в том, что Братислава не хочет повышать финансовые расходы с соответствии с новыми целевыми показателями расходов на военные нужды, сообщает газета Kronen Zeitung.

В связи с обсуждаемым в Гааге целевым показателем расходов на оборону в 5% Фицо сравнил НАТО с гольф-клубом в сети Facebook (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и написал, что либо Словакия заплатит "новый членский взнос", либо она "покинет НАТО".

Далее Фицо указал, что условием для возможного согласия на дополнительные расходы была возможность Словакии "использовать средства по своему усмотрению". Братислава должна была потратить эти деньги в основном на проекты, которые принесут пользу как гражданским, так и военным. В качестве примера глава правительства привел больницы и дороги.

Президент Словакии объяснил слова Фицо о нейтралитете

Ссылаясь на цель генерального секретаря НАТО Марка Рютте в 5%, Фицо отметил, что "абсурдно тратить так много на оборону". У Словакии "нет на это средств". Для страны важен "нейтралитет".

Словакия является членом НАТО с 2004 года. Страна-член ЕС с 2022 года придерживается 2-процентного целевого показателя расходов на оборону, согласованного в 2014 году. После прихода Фицо к власти Братислава прекратила любую военную помощь Киеву.