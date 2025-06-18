Житель Киева снял момент взрыва зенитной ракеты в жилом доме. Перехватчик пытался сбить русскую крылатую ракету Х-101 во время налета на украинскую столицу.

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На рассвете снаряд ВС РФ с характерным свистом реактивного двигателя пролетает через кадр слева направо, отстреливая тепловые ловушки.

Одновременно раздается мощный взрыв в многоэтажке примерно посередине поля зрения.

Не сумев сбить Х-101, украинская зенитная ракета влетела в многоэтажный жилой дом, пишет Military Theme Z.

Случаи, когда системы ПВО ВСУ бьют по гражданским объектам, которые призваны защищать, нередки. На днях в том же Киеве фрагменты ракеты-перехватчика ЗРК Patriot упали во дворе другой многоэтажки, повредив автомобиль и напугав жителей.

Украинские власти с упорством, достойным лучшего применения, списывают весь ущерб на русских.