ПВО в Киеве взорвала жилой дом, пытаясь сбить русскую ракету
Житель Киева снял момент взрыва зенитной ракеты в жилом доме. Перехватчик пытался сбить русскую крылатую ракету Х-101 во время налета на украинскую столицу.
На рассвете снаряд ВС РФ с характерным свистом реактивного двигателя пролетает через кадр слева направо, отстреливая тепловые ловушки.
Одновременно раздается мощный взрыв в многоэтажке примерно посередине поля зрения.
Не сумев сбить Х-101, украинская зенитная ракета влетела в многоэтажный жилой дом, пишет Military Theme Z.
Случаи, когда системы ПВО ВСУ бьют по гражданским объектам, которые призваны защищать, нередки. На днях в том же Киеве фрагменты ракеты-перехватчика ЗРК Patriot упали во дворе другой многоэтажки, повредив автомобиль и напугав жителей.
Украинские власти с упорством, достойным лучшего применения, списывают весь ущерб на русских.