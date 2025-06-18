Стало известно о проблемах ПРО Израиля

У Израиля заканчиваются комплексы ПРО "Стрела", Соединенные Штаты знают о нехватке уже несколько месяцев, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

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У Израиля заканчиваются противоракетные комплексы "Стрела", что вызывает обеспокоенность в способности еврейского государства противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности, если конфликт не будет разрешен в ближайшее время, поделились подробностями авторы публикации.

По словам чиновника, Соединенные Штаты знают о проблемах с израильскими комплексами противоракетной обороны уже несколько месяцев. При этом Пентагон с начала эскалации в июне стал отправлять больше систем ПРО израильской стороне.

"Теперь есть обеспокоенность и в том, что противоракетные комплексы кончатся и у США", - говорится в материале.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по иранским ядерным объектам, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории исламской республики. Причиной атаки на Иран власти еврейского государства назвали разработку им ядерного оружия.