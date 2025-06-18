Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что украинские власти «заманивают» на службу в ВСУ женщин, чтобы «оттянуть неизбежный крах». По его мнению, привлечение женщин на военную службу может говорить об агонии украинских властей.

Стешин рассказал, что многие женщины попадают в ВСУ через волонтерство. Он утверждает, что рано или поздно украинкам, задействованным в волонтерской деятельности, предлагают военный контракт.

«Зачем их берут? Для медийности - это валюта, гуманитарка, вожделенные курсы подготовки за границей», - заявил корреспондент.

Стешин упомянул первое женское подразделение ВСУ, созданное на базе штурмового полка. Он отметил, что подразделение состояло из ста женщин, «примерно треть из которых набрали в колониях». По словам военкора, подразделение было в полном составе уничтожено в боях за Красноармейск (на Украине город называют Покровском).

Второе женское подразделение ВСУ сделали беспилотным. Стешин заявил, что его возглавила уроженка Москвы.

«Возвращаться ей некуда - Родину предала, будет воевать до последнего и агитировать романтичных дурочек воевать. Автомат и розовые волосы, феминизм - кто из волонтерок не захочет приобщиться? Так это и работает, обеспечивая поставки мяса на фронт», - подчеркнул он.

Стешин добавил, что «пропаганда работает по всей аудитории». Женщин старшего возраста вербуют через телемарафон, а девушек - через соцсети, подчеркнул он.

В июне 2024 года в Минобороны Украины сообщили, что в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, 19 тысяч из которых - гражданские служащие, остальные - военные. В 2018 году женщины на Украине получили право занимать любые должности в армии.