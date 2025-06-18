Боец ВС РФ рассказал о применении Россией наземных беспилотников

Российский офицер-десантник с позывным «Мин» рассказал РИА Новости, что ВС РФ применяют наземные беспилотники в рамках спецоперации. Речь идет о наземных роботизированных беспилотниках-внедорожниках «Шанхай» и «Лягушка».

Офицер отметил, что беспилотные внедорожники используются десантниками группировки войск «Днепр» для доставки боекомплекта и провианта на передовую. Также они применяются для эвакуации раненых с поля боя и в качестве ударных машин.

Собеседник РИА Новости добавил, что уникальность «Шанхая» и «Лягушки» заключается в их гусеничной основе. Он отметил, что беспилотник на колесной основе может застрять на пересеченной местности, а гусеничные беспилотники проходят даже болота глубиной до полуметра.

«За счет вот этих мягких резиновых гусениц он проходит совершенно спокойно там, где колесная техника уже с проблемами», - подчеркнул военный.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска каждый день получают по несколько тысяч беспилотников различного назначения. Президент подчеркивал, что в стране необходимо и дальше наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотников.

Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко изменилась

Путин отмечал, что также должны улучшаться характеристики дронов. Не менее важным он назвал обучение операторов беспилотных комплексов по программам, созданным на основе опыта реальных боевых действий.