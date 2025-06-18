СМИ узнали, когда третий авианосец КНР введут в эксплуатацию

Третий авианосец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Фуцзянь» будет введен в эксплуатацию до завершения текущего года. Об этом сообщает китайская государственная газета Global Times.

Согласно тексту материала, «Китай собирается войти в эпоху трех авианосцев, и ожидается, что Фуцзянь поступит в строй в 2025 году». В мае 2024 года авианосец «Фуцзянь» успешно завершил свой первый выход в море. Как ранее было объявлено центральным телевидением Китая, на данный момент авианосец уже провел более 100 дней в море.

В настоящее время в распоряжении Китая находятся два авианосца — «Ляонин» и «Шаньдун». Третий авианосец, получивший название в честь провинции Фуцзянь, расположенной на юго-востоке страны, был спущен на воду в июне 2022 года. В ноябре прошлого года он успешно прошел швартовные испытания.

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«Фуцзянь» стал первым китайским авианосцем, оснащенным электромагнитной катапультой для запуска самолетов. Он был полностью спроектирован и построен в Китае. Водоизмещение судна составляет более 80 тысяч тонн.

Первый китайский авианосец «Ляонин» был создан на основе недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг», который был куплен у Украины в 1998 году. Согласно договору о разделе Черноморского флота СССР, «Варяг» перешел Украине, а затем был продан Китаю для переоборудования в казино. Однако после получения корабля Китай завершил его строительство и модернизацию, превратив его в авианосец. Корабль был переименован в «Ляонин» в честь провинции на северо-востоке страны.