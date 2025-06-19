Российские войска продвинулись в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в селе Юнаковка Сумской области. Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

Также сообщается, что Россия продвигается в районе Отрадного у границы с Днепропетровской областью и на константиновском направлении.

18 июня подполковник Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о продвижении российских войск на этом направлении. Он отметил, что сейчас выравнивается линия боевого соприкосновения от Андреевки до самой Юнаковки.

Ранее военкор Евгений Поддубный раскрыл деталь взятия села Яблоновка в 8 километрах от Юнаковки Сумской области. Он подчеркнул, что этому способствовала качественная воздушная разведка.