Уничтожение позиций ВСУ: что произошло в зоне спецоперации к утру 18 июня

Расчеты беспилотников уничтожили замаскированные позиции и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункт хранения боеприпасов. Что происходит в зоне проведения спецоперации, разбирался «Рамблер».

Уничтожен минометный расчет ВСУ

Мотострелки Южного военного округа нашли на Красноармейском направлении замаскированную позицию минометного расчета ВСУ и уничтожили ее с помощью FPV-дронов. Об этом на своем сайте сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, операцию провели расчеты БПЛА 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии, при этом операторы разведывательного дрона дождались, когда украинцы займут огневую позицию.

«В результате точного попадания была уничтожена замаскированная позиция, личный состав минометного расчета и поврежден миномет», - говорится в сообщении.

Взорван пункт хранения боеприпасов ВСУ

Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт хранения боеприпасов в одном из заброшенных домов на правобережье Днепра в Херсонской области, уточнили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, «точность артиллерийского огня в режиме реального времени подтверждалась интенсивным возгоранием и продолжительной вторичной детонацией в районе цели».

«Работаем каждый день и днем, и ночью, независимо от погодных условий – дождик, снег, холодно, жарко. Мы отработаем, противник может по нам тоже отработать. Опасность тоже есть», - рассказал командир орудия с позывным «Стрелок».

Сорвана ротация ВСУ

В свою очередь экипаж модернизированного танка Т-90М «Прорыв» мотострелкового полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в российском военном ведомстве.

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В Минобороны РФ отметили, что экипажу удалось уничтожить замаскированные позиции и скопление личного состава противника.

«После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами, что позволило успешно поразить цели. Высокая точность огня привела не только к уничтожению живой силы и техники противника, но и спровоцировала детонацию хранившегося поблизости боекомплекта», - пояснила пресс-служба ведомства.

Ранее российские военные успешно поразили цели в зоне спецоперации, «похоронив» в том числе и украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами, находившийся на правобережье Днепра, в подвале оставленного мирными жителями полуразрушенного здания. Также были отражены атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» активно перехватили украинские ракеты.