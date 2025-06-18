Пленный из ВСУ рассказал, как пьяные командиры вымогали у своих солдат деньги

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Командиры подразделений 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ находились на передовой позиции в состоянии опьянения, вымогали у подчиненных деньги. Об этом рассказал военнопленный Дмитрий Пархоменко на видео, предоставленном Минобороны России.

"Они, командиры, только деньги требовали на нужды. И пьяные были на позиции, и чуть ли не до поножовщины доходило там", - вспоминает Пархоменко.

По его словам, отправляли в эту бригаду всех ненужных. Там украинских военнослужащих практически не готовили. "Взяли: ты, ты и ты - поехали. А вы, вы и вы - резервная группа", - рассказывает пленный. По его словам, служба в рядах ВСУ давно превратилась в игру на выживание: командование словно наблюдает, выживут ли их солдаты или нет.

По мнению Пархоменко, руководство страны ведет планомерное истребление украинского народа. "Правительство [Украины], вы что, не видите, какое истребление народа украинского идет, особенно мужчин? Это все элементарно. Это уже придумано давно, на листке лежало. Если уже нас сняли с тыловых частей, то я уже не пойму, кого они следующих будут отправлять - сначала женщин, а потом уже детей?" - задается вопросом военный.