Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Тульской области. Подробности об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Минобороны России отражают воздушную атаку противника. К настоящему времени поражены три цели. По предварительной информации никто не пострадал», — сообщил Миляев.

Он также обратился к жителям и призвал соблюдать меры безопасности и предосторожности. Других данных о ситуации он не привел.

По данным Минобороны, над Тульской областью за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника. Всего над Россией за ночь сбили 48 дронов. Помимо Тульской области, под удар попали Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Калужская, Липецкая области, а также Московский регион.