Израиль наносит удары по Тегерану и другим иранским районам

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ВВС еврейского государства в настоящее время наносят серию ударов по столице Ирана и другим районам республики. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Других подробностей в заявлении ведомства не приводится. До этого телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что США могут нанести по иранскому ядерному объекту в Фордо не один, а несколько ударов. Во время общения с журналистами вечером 18 июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хочет вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, но у Ирана не может быть ядерного оружия.

По его словам, иранские чиновники хотят приехать в Вашингтон для обсуждения возможных переговоров, однако время для встречи прошло. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и наносит удары по военным целям в Израиле.