СМИ: иранские системы ПВО сбили самолет ВВС Израиля

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе исламской республики сбили израильский военный самолет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на иранские СМИ.

По данным агентства, пилоту удалось катапультироваться, ведутся его поиски.

Ранее гендиректор Управления кризисами в Восточном Азербайджане Маджид Фарши сообщил, что иранские комплексы ПВО сбили израильский истребитель F-35 в Тебризе, на северо-западе Ирана.

По его данным, системы ПВО также успешно отразили атаки израильских дронов.

Эксперты Military Watch Magazine заметили, что обширный арсенал средств ПВО Ирана повышает вероятность того, что иранцам действительно удалось сбить несколько истребителей F-35 в ходе противостояния с Израилем.

По их данным, закупленная в 2019 году у России радиолокационная система дальнего действия «Резонанс-НЕ» позволяет оповещать ПВО о приближении целей с низкой эффективной поверхностью рассеяния, таких как F-35, на большом расстоянии.

Это позволяет поднять в воздух истребители, а наземным системам — сфокусировать датчики на районе приближающегося самолета.