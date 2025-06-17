Reuters: США вывели своих военных еще с двух баз в Сирии

Военнослужащие ВС США покинули еще две военные базы на северо-востоке Сирии, что вызвало обеспокоенность курдских сил в связи с активизацией в районе боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, базы Эль-Вазир и Телль-Бейдар в сирийской провинции Хасеке сейчас охраняются небольшими подразделениями курдских "Сил демократической Сирии" (СДС). Согласно сведениям источников Reuters, американский контингент "покинул объекты недавно".

Командующий СДС Мазлум Абди в комментарии агентству подчеркнул, что присутствия нескольких сотен оставшихся в районе американских военных "недостаточно для сдерживания угрозы со стороны ИГ". По его словам, за последние недели активность боевиков группировки "существенно возросла".

3 июня представитель Пентагона заявил саудовскому телеканалу Al Arabiya о том, что США закрыли две военные базы в Сирии и передали еще одну под контроль СДС.

Всего на подконтрольной курдам сирийской территории в 2015-2018 годах были созданы девять американских военных баз и три аванпоста. Они расположены в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, а также пограничном с Ираком и Иорданией районе Эт-Танф. На них размещались 2,2 тыс. американских военных. В апреле этого года Пентагон сообщил, что американское командование сократит контингент в Сирии, оставив на территории страны менее 1 000 военнослужащих.

10 марта временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий курдским альянсом Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым подразделения СДС войдут в состав правительственной армии. Стороны договорились о том, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные в подконтрольных курдам районах на северо-востоке Сирии, перейдут под власть новой администрации в Дамаске.