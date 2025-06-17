ЦАХАЛ назвала количество уничтоженных ЗРС армии Ирака

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что с начала боевых действий против Ирана уничтожила 70 зенитно-ракетных систем (ЗРС) иракской армии.

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Отмечается, что только за 17 июня уничтожено 12 систем.

О предыдущей волне ракетных ударов Ирана по израильской территории сообщалось в ночь на 17 июня. Иранские вооруженные силы атаковали авиабазу Неватим и военные объекты в пустыне Негев.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.