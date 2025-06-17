Reuters: США ведут переброску дополнительных истребителей на Ближний Восток
Власти Соединённых Штатов ведут переброску дополнительных истребителей на Ближний Восток. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, США также расширяют присутствие других боевых самолётов, укрепляя военные силы в регионе на фоне конфликта между Израилем и Ираном.
Уточняется, что в регион перебрасываются самолёты, которые являются авиацией ПВО. В их числе — модели F-16, F-22 и F-35.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске США части средств ПВО с Украины на Ближний Восток.